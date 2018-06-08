أميركا: زعيم كوريا الشمالية مستعد لنزع السلاح النووي

كشف وزير الخارجية الأميركي، #مايك_بومبيو، الخميس، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لمح له أنه مستعد لنزع السلاح النووي.

يأتي ذلك قبل بضعة أيام فقط من موعد القمة المزمع عقدها بين الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، والزعيم الكوري الشمالي، في 12 يونيو/حزيران الجاري، في سنغافورة.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، إن الزعيم الكوري الشمالي لمح لي شخصيا أنه مستعد لنزع السلاح النووي، دون مزيد من التفاصيل.

وأكد أن الاستعدادات لقمة سنغافورة ما زالت مستمرة.

وأضاف: "النزع الكامل للسلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية يعتبر الخيار الوحيد المقبول، وذلك بطريقة شاملة قابلة للتحقق".

وأشار إلى وجود بداية تقارب في وجهات النظر بشأن تعريف نزع السلاح النووي بين واشنطن وبيونغ يانغ.

ولم يحدد بومبيو المعنى الذي يقصده بهذا التقارب، لكنه أورد أن تعريف كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي، وتعريف الولايات المتحدة، يقتربان من بعضهما، على حد تعبيره.

وكشف أن الرئيس ترمب متفائل بشأن هذه القمة، لكنه سيذهب لها مع استحضار جميع الاحتمالات.