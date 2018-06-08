وفاة الشيف الأميركي الشهير أنتوني بوردين "منتحراً"

توفي، الجمعة، الشيف الأميركي الشهير أنتوني بوردين منتحراً عن عمر يناهز 61 عاماً، حيث تم العثور على جثته بغرفة أحد الفنادق في ستراسبورغ بفرنسا، حيث كان يقوم بالتجهيز لإحدى حلقات برنامجه الشهير على "سي إن إن CNN".

وأكدت شبكة "سي إن إن CNN" خبر الوفاة، وأن السبب هو الانتحار، وقالت في بيان: "دائماً كان يمتعنا بمواهبه وسوف نفتقده كثيراً".

وبدأ نجم بوردين في السطوع عام 2000 بعد نشر كتاب في فن الطهي بعنوان Kitchen Confidential. وبدأ أول برامجه التلفزيونية الخاصة بالمطبخ عام 2002، وخلال 3 سنوات حصل على شهرة كبيرة، وفاز برنامجه على جائزتي "إيمي".

انضم بوردين إلى شبكة "سي إن إن CNN" عام 2013 من خلال برنامج جديد للطبخ بعنوان "Parts Unknown"، والذي استمر لمدة 11 موسماً.