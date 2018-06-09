ترمب: زيارتي المرتقبة لسنغافورة "مهمة سلام"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، اجتماعه المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون في سنغافورة بأنه "مهمة سلام".

وقال ترمب للصحافيين: "هذه منطقة مجهولة بالفعل، لكني أشعر بالثقة. لم يسبق لذلك مثيل. لم يُختبر هذا الأمر من قبل، لذا سنخوض ذلك بروح إيجابية للغاية".

وفي وقت سابق، قال ترمب إن القمة مع الزعيم الكوري الشمالي تمثل "فرصة لمرة واحدة" لإرساء السلام بين البلدين.

وأضاف في ختام قمة مجموعة السبع في كندا: "أشعر أن كيم يونغ أون يريد أن يفعل شيئاً رائعاً لشعبه ولديه هذه الفرصة. إنها لمرة واحدة"، مضيفاً أن الكوريين الشماليين "يعملون معنا بشكل جيد للغاية" تحضيراً للقمة المرتقبة في سنغافورة الثلاثاء.

وتساءل ترمب "كم من الوقت سيستغرق الأمر لمعرفة ما إذا كانوا جادين أم لا؟ أعتقد أنه ربما من اللحظة الأولى".

لكنه حاول أيضا التقليل من التوقعات قائلاً "من يدري، قد لا ينجح ذلك. هناك احتمال قوي بأن ذلك لن ينجح، واحتمال أكبر أن يستغرق الأمر بعض الوقت".

وأضاف "على الأقل سنجتمع وجهاً لوجه، آمل أن يكون التقدير متبادلاً ونبدأ المسار".

وغادر ترمب بعد انتهاء قمة مجموعة السبع في كيبيك في رحلة طويلة ستأخذه إلى سنغافورة حيث ستعقد القمة صباح الثلاثاء.