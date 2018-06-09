ترمب: قمة الـ 7 تعهدت بمراقبة الطموحات النووية لإيران

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، في ختام قمة مجموعة السبع في كندا، إن القمة بحثت التهديد الإيراني، إضافة إلى التطرف، مؤكداً أن المجموعة تتعهد بـ "مراقبة الطموحات النووية لإيران".

كما أكد ترمب، خلال مؤتمر صحافي، أن كوريا الشمالية "تعمل بشكل جيد للغاية معنا"، مشيراً إلى أن قمة سنغافورة "فرصة واحدة" لزعيم كوريا الشمالية.

وأضاف: "إنه أمر مجهول في المعنى الحقيقي للكلمة لكنني أشعر بالثقة. أشعر أن كيم جونغ أون يريد أن يفعل شيئاً رائعاً لشعبه ولديه هذه الفرصة. إنها لمرة واحدة"، مضيفاً أن الكوريين الشماليين "يعملون معنا بشكل جيد للغاية" تحضيراً للقمة المرتقبة في سنغافورة الثلاثاء.

وأشار إلى ارتياحه للمناقشات "المثمرة للغاية" حول التجارة في مجموعة السبع، مؤكداً تأييده عودة روسيا إلى مجموعة الثماني، ومضيفاً أنه اقترح على مجموعة السبع إقامة منطقة للتبادل الحر.

وقال ترمب قبل مغادرته مالبي إنه اقترح على شركائه إقامة منطقة تجارة حرة لمجموعة السبع دون تعريفات أو إعانات أو حواجز. ومنح عشر نقاط على عشر نقاط لنوعية علاقاته مع القادة الآخرين، مشيراً خصوصاً إلى جاستن ترودو وإيمانويل ماكرون وأنغيلا ميركل.