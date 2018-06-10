ترمب يصل سنغافورة لعقد "القمة التاريخية"

وصل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى سنغافورة، الأحد، قبل قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، حول مستقبل ترسانة بيونغ يانغ النووية.

وهبطت طائرة ترمب في قاعدة بايا ليبار الجوية في سنغافورة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الخارجية في سنغافورة رسمياً أن كيم يونغ أون وصل الأحد إلى مطار تشانغي.

ونشر وزير الخارجية، فيفيان بالاكريشنان، صورة على "تويتر" يظهر فيها وهو يصافح كيم في مطار شانغي وأرفقها بجملة "رحبنا بالزعيم كيم يونغ أون الذي وصل للتو إلى سنغافورة".

ومن المقرر أن يعقد ترمب وكيم محادثات، الثلاثاء، هي الأولى على الإطلاق بين رئيس أميركي يمارس مهامه وزعيم كوري شمالي، حيث وصف الأول اللقاء بأنه "فرصة فريدة" للسلام.

ولم يدلِ ترمب أو أي من مرافقيه بتصريحات للصحافيين على متن "إير فورس وان". ولدى وصوله، لوح الرئيس بيده من أعلى سلم الطائرة ونزل وحده قبل أن يحيي عدة مسؤولين سنغافوريين وهو مبتسم.

ومن ثم صعد إلى سيارة مصفحة للتوجه إلى أحد فنادق سنغافورة الفخمة، بصحبة موكب من نحو 30 مركبة.