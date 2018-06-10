ترمب غاضباً من ترودو "غير نزيه".. وكندا ترد

ما كاد زعماء #مجموعة_السبع يوقعون السبت بياناً توفيقياً حول الرسوم الجمركية التي اشتعلت مؤخراً فيما بينهم، على ضوء المواقف الأميركية الأخيرة، حتى اشتعلت "حرب تويترية" بين الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

فبعد أن أورد البيان الموافقة على إجراء المزيد من المفاوضات حول الرسوم الجمركية، بمباركة ترمب، وجه الأخير انتقادات لاذعة إلى ترودو واصفاً إياه بغير الصادق.

وبدأ التوتر على ما يبدو بعد أن عقد ترودو مؤتمراً صحافياً للحديث عن القمة وتطوراتها، فما كان من ترمب إلا أن سحب بشكل مفاجئ تأييده للبيان المشترك الذي صدر في نهاية قمة #مجموعة_السبع السبت في كندا، بسبب نزاع حول التجارة، متهما رئيس الوزراء الكندي الذي ترأس القمة بأنه ضعيف وغير نزيه.

وقال ترمب على حسابه على تويتر الأحد: "استنادًا إلى تصريحات جاستن الكاذبة في مؤتمره الصحفي، وحقيقة أن كندا تفرض رسومًا جمركية هائلة على مزارعينا وعاملينا وشركاتنا الأميركية، فقد أوعزت إلى ممثلي الولايات المتحدة بعدم تأييد البيان بينما ننظر إلى التعريفات على السيارات التي تغرق السوق الأميركية" !

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:" بدا تصرف جوستين ترودو وديعاً ومعتدلاً خلال اجتماعاتنا في مجموعة السبع، إلا أنه تصرف هكذا فقط ليعقد بعد مغادرتي مؤتمراً صحافيا يقول فيه: "إن التعريفات الأميركية كانت نوعًا من الإهانة" وأنه لا يمكن الضغط عليه."

وتابع ترمب واصفاً ترودو بالضعيف وغير النزيه، موضحاً أن الرسوم الأميركية ما هي إلا رداً على تلك الكندية التي تغرق السوق الأميركي وتصل إلى 270% على منتجات الحليب.

موضوع يهمك تعهد زعماء #مجموعة_السبع الذين عقدوا قمة دامت يومين في كندا بمنع إيران من حيازة سلاح نووي. وفي بيانها الختامي، تعهدت... مجموعة السبع تتعهد بمنع إيران من حيازة سلاح نووي إيران

مكتب ترودو يرد عبر تويتر

في المقابل، رد مكتب رئيس الوزراء الكندي على ترمب عبر تويتر، قائلاً:" إن ترودو لم يقل شيئا في مؤتمره الصحفي بمجموعة السبع لم يكن قد قاله من قبل للرئيس الأميركي دونالد ترمب."

وقال مكتب ترودو في بيان نُشر على تويتر إن "رئيس الوزراء لم يقل شيئا لم يكن قد قاله من قبل علنا وفي محادثات خاصة مع الرئيس". وأضاف أن ترودو مازال يركز على ما تم إنجازه خلال اجتماع القمة الذي استغرق يومين في كيبيك.