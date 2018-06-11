أميركا: مستعدون لإعطاء بيونغ يانغ ضمانات غير مسبوقة

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، أن واشنطن مستعدة لإعطاء كوريا الشمالية ضمانات أمنية غير مسبوقة.

ولفت بومبيو إلى أن المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ "تتقدم بسرعة"، وذلك عشية القمة التاريخية بين الرئيس دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ اون.

وقال خلال مؤتمر صحافي "أنا متفائل جداً إزاء فرص نجاح" أول لقاء بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي، مضيفاً أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم "ضمانات أمنية فريدة ومختلفة" عن تلك التي عرضتها حتى الآن على بيونغ يانغ مقابل نزع أسلحتها النووية "بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا عودة عنه".

وكان بومبيو كرر في تغريدة في وقت سابق، الاثنين، موقف بلاده من السلاح النووي الكوري الشمالي. وقال في تغريدة: "إن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل ونهائي، ويمكن التحقق منه".

يذكر أنه من المتوقع أن تعقد قمة تاريخية، الثلاثاء، بين الرئيس الأميركي وزعيم كوريا الشمالية في سنغافورة.

وقد كشفت الإدارة الأميركية أن ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، سيعقدان لقاء منفصلاً، وجهاً لوجه قبيل انطلاق قمتهما المقررة، الثلاثاء، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية الاثنين.

وقال الناطق الصحافي لمجلس الأمن القومي الأميركي روبيرت بليدينو للصحافيين من سنغافورة: "نتوقع أن يعقد لقاء وجها لوجه في البداية".

وأفاد البيت الأبيض بأن اللقاء "التمهيدي" سيبدأ في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الواحدة فجرا بتوقيت غرينتش) في فندق "كابيلا" داخل جزيرة سنتوسا في سنغافورة.