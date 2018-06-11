قبل قمة سنغافورة.. ترمب متحمس وبومبيو متمسك بنزع النووي

غرد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب ووزير خارجيته #مايك_بومبيو ، المتواجدان في سنغافورة، عن القمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، حيث أشار ترمب إلى أجواء مفعمة بالإثارة، فيما أكد بومبيو التزام واشنطن بشبه جزيرة كورية خالية من السلاح النووي.

وكتب ترمب تغريدة واحدة، الاثنين، عن قمته المرتقبة مع كيم، وكانت مختصرة للغاية وغامضة ولكنها تشي بالتفاؤل: "رائع أن أكون في سنغافورة.. ثمة إثارة في الأجواء".

Great to be in Singapore, excitement in the air! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

ومن جانبه، قال بومبيو في تغريدته التي جاءت بمثابة تأكيد على السياسة الأميركية تجاه بيونغ يانغ، إن الولايات المتحدة مازالت "ملتزمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل ونهائي ويمكن التحقق منه".

Early pre-brief with my @StateDept team. Amb Kim meets with #DPRK today. We remain committed to the complete, verifiable, irreversible denuclearization of the Korean Peninsula pic.twitter.com/ybtrMJuqK8 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 11, 2018

وأرفق وزير الخارجية الأميركي مع التغريدة صورة لاجتماع صباحي مع كبار مساعديه في الوزارة أثناء تواجدهم في سنغافورة لوضع اللمسات الأخيرة قبيل القمة التاريخية.