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قبل قمة سنغافورة.. ترمب متحمس وبومبيو متمسك بنزع النووي

المصدر: دبي - العربية.نت
ترمب يلوح بيده بعد هبوطه في سنغافورة
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غرد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب ووزير خارجيته #مايك_بومبيو ، المتواجدان في سنغافورة، عن القمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، حيث أشار ترمب إلى أجواء مفعمة بالإثارة، فيما أكد بومبيو التزام واشنطن بشبه جزيرة كورية خالية من السلاح النووي.

وكتب ترمب تغريدة واحدة، الاثنين، عن قمته المرتقبة مع كيم، وكانت مختصرة للغاية وغامضة ولكنها تشي بالتفاؤل: "رائع أن أكون في سنغافورة.. ثمة إثارة في الأجواء".

ومن جانبه، قال بومبيو في تغريدته التي جاءت بمثابة تأكيد على السياسة الأميركية تجاه بيونغ يانغ، إن الولايات المتحدة مازالت "ملتزمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل ونهائي ويمكن التحقق منه".

وأرفق وزير الخارجية الأميركي مع التغريدة صورة لاجتماع صباحي مع كبار مساعديه في الوزارة أثناء تواجدهم في سنغافورة لوضع اللمسات الأخيرة قبيل القمة التاريخية.

كلمات دالّة

#مايك بومبيو, #قمة سنغافورة, #دونالد ترمب

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