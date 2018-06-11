ترمب يهاجم "الحلفاء" مجدداً.. "تجارة الحمقى"

نشر الرئيس الأميركي دونالد #ترمب وابلاً من التغريدات على تويتر، الاثنين، صب فيه غضبه على بعض من أوثق حلفاء واشنطن بحلف شمال الأطلسي بسبب العجز التجاري الأميركي عقب اجتماع قمة مثير للانقسام لمجموعة السبع في كندا.

وقال ترمب الموجود في سنغافورة لحضور اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، إن "التجارة النزيهة يطلق عليها الآن التجارة الحمقاء إن لم تكن متبادلة".

وأضاف: "ليس عدلا بالنسبة للشعب الأميركي أن يبلغ العجز التجاري 800 مليار دولار، لماذا يتعين عليّ كرئيس للولايات المتحدة السماح لدول بمواصلة تحقيق فائض تجاري ضخم مثلما هو الحال بالنسبة لهم منذ عقود في الوقت الذي يتعين فيه على مزارعينا وعمالنا ودافعي الضرائب دفع مثل هذا الثمن الباهظ وغير العادل؟".

كما انتقد ترمب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدفعها مبالغ لا تتناسب مع ما تدفعه الولايات المتحدة للحفاظ على هذا التحالف الغربي.

وقال في تغريدة "الولايات المتحدة تدفع ما يقرب من كل تكاليف حلف شمال الأطلسي وتحمي العديد من نفس تلك الدول التي تسرقنا تجارياً، (إنهم لا يدفعون سوى جزء بسيط من هذه التكاليف)".

كما تابع موضحاً "الاتحاد الأوروبي لديه فائض يبلغ 151 مليار دولار. ألا يجب أن يدفع أكثر بكثير للقوات المسلحة".

وقال "ألمانيا تدفع واحدا في المئة من إجمالي الناتج المحلي لحلف شمال الأطلسي، في حين ندفع نحو أربعة في المئة من إجمالي ناتج محلي أكبر بكثير. هل يعتقد أحد أن هذا أمر منطقي؟".

إلى ذلك، أشار إلى أن الولايات المتحدة تحمي أوروبا بخسائر مالية، قائلاً: "إننا نحمي أوروبا بخسارة مالية ضخمة ثم بعد ذلك نُعامل بشكل غير عادل تجاريا. التغيير قادم".