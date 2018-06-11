شاهد ترمب بسيارة "الوحش".. قبيل لقاء رسمي في سنغافورة

بعد وصوله إلى سنغافورة، الأحد، للقاء زعيم كوريا الشمالية #كيم_يونغ_أون، ظهر الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، الاثنين، في سيارته المصفحة السوداء التي تشتهر باسم "الوحش"، وتبلغ كلفتها نحو المليون ونصف المليون دولار، وهو متوجه في قافلة ضخمة تضم نحو ٣٠ سيارة إلى القصر الرئاسي للاجتماع مع رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، وذلك قبيل الساعة ١٢ ظهراً بالتوقيت المحلي.

وعقد ترمب ورئيس الوزراء السنغافوري اجتماعا منفردا فور وصول الرئيس الأميركي، أعقبه غداء عمل.

موضوع يهمك غرد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب ووزير خارجيته #مايك_بومبيو ، المتواجدان في سنغافورة، عن القمة المرتقبة مع الزعيم الكوري... قبل قمة سنغافورة.. ترمب متحمس وبومبيو متمسك بنزع النووي أميركا

وسجل مقطع فيديو قافلة ترمب وهي تتوجه من مقر إقامته في فندق شانغري-لا إلى القصر الرئاسي في سنغافورة.

وكان ترمب غرد، الاثنين، عن القمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي، حيث أشار إلى أجواء مفعمة بالإثارة.

وكتب ترمب تغريدة واحدة، الاثنين، عن قمته المرتقبة مع كيم، وكانت مختصرة للغاية، لكنها تشي بالتفاؤل: "رائع أن أكون في سنغافورة.. ثمة إثارة في الأجواء".