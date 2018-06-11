لقاء كسر الجليد بين ترمب وكيم وجهاً لوجه.. قبل القمة

كشفت الإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، سيعقدان لقاء منفصلاً، وجهاً لوجه قبيل انطلاق قمتهما المقررة الثلاثاء، بحسب ما نقلت وسائل اعلام أميركية الاثنين.

وأعلن الناطق الصحافي لمجلس الأمن القومي الأميركي روبيرت بليدينو من سنغافورة: "نتوقع أن يعقد لقاء وجها لوجه في البداية".

وأفاد البيت الأبيض بأن اللقاء "التمهيدي" سيبدأ في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الواحدة فجرا بتوقيت غرينتش) في فندق "كابيلا" داخل جزيرة سنتوسا في سنغافورة.

وأظهرت الصور الملتقطة من محيط الفندق المذكور، حجم الاحتياطات والحراسة الأمنية التي طوقت المكان. وبدا في إحدى الصور عناصر حراسة من كوريا الشمالية يتحدثون إلى حراس أميركيين يرافقون موكب الرئيس الأميركي.

يذكر أن ترمب كان عبّر في وقت سابق، الاثنين، عن تشوقه لهذا للقاء، وكتب تغريدة مختصرة عن قمته المرتقبة مع كيم، قائلاً: "رائع أن أكون في سنغافورة.. ثمة إثارة في الأجواء".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي الذي يرافق الوفد الأميركي، مارك بومبيو، في تغريدة تؤكد السياسة الأميركية تجاه بيونغ يانغ:" إن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل ونهائي، ويمكن التحقق منه".