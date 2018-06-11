ما الذي يريده ترمب وكيم من انعقاد قمة سنغافورة؟

تعقد يوم الثلاثاء 12 يونيو قمة تاريخية بين زعيمي الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية في #سنغافورة، وهي المرة الأولى التي يلتقى فيها كل من الطرفين دونالد #ترمب وكيم يونغ أون.

ومن المعلوم أن البلدين لا تربطهما علاقات دبلوماسية ولا يزالان رسمياً في حالة حرب.

وقد شكّل موضوع الترسانة "الكاملة" والموصوفة لكوريا الشمالية، إضافة لتاريخ التهديدات المتداولة بشكل كبير مع الولايات المتحدة، مخاطر كبيرة للغاية.

والسؤال.. ما الذي يريده ترمب من هذا الاجتماع التاريخي؟

الموضوع النووي

أكدت الولايات المتحدة أنها تريد أن ترى خطوات نحو نزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق، ولا رجعة فيه من كوريا الشمالية، قبل تنفيذ تخفيف العقوبات، على الرغم من أن ترمب أشار إلى بعض المرونة في هذا الإطار.

غير أنه الشكوك تبقى قائمة حول ما إذا كان كيم ملتزمًا حقًا بتحقيق هذا الهدف، وقد تكمن الصعوبات في كيفية تعريف كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية للمقصود بنزع السلاح النووي.

ولم يخف المسؤولون الكوريون الشماليون استياءهم من الجهود الشاملة والفورية لتدمير الأسلحة في شبه الجزيرة، وقيل إنهم يفضلون اتباع نهج تدريجي للقيام بذلك.

واعتبر تدمير موقع التجارب النووية في بارجيري الشهر الماضي بمثابة بادرة إيجابية قبل القمة، لكنه ليس بالخطوة الكافية، إذ يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات لتلبية مطالب الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض الخطوات التي اتخذها كيم قبل القمة تشير إلى وجود استعداد مشروع للتحدث مع الولايات المتحدة، ويمكن أن تشير إلى طموح حقيقي للتوصل إلى نوع من الاتفاق مع الولايات المتحدة.

القضايا الاقتصادية

وعلى الأرجح فإن القمة سوف تركز على الموضوعات الاقتصادية، أو التنمية، وقد سبق ذلك سلسلة من التعديلات التي تجريها كوريا الشمالية في الأوساط العسكرية، إضافة إلى حماس النظام المعلن للاستثمارات الأميركية، في إطار استراتيجية كيم لرفع البلاد عن دائرة الفقر.

ومع ذلك، فليس جليًا ما كان ترمب وكيم سيصلان إلى مرحلة حاسمة في مناقشة اتفاق محتمل لنزع السلاح النووي في مؤتمر القمة بسنغافورة، أم لا.