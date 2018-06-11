ما سر كعكة ترمب وضحكته في سنغافورة؟

في لقطة قللت من حدة التوتر المصاحب لقمة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، المقررة الثلاثاء، احتفل وزراء سنغافورة بعيد ميلاد ترمب مبكرا.

ويحل عيد ميلاد الرئيس الأميركي يوم ١٤ يونيو ليبلغ الثانية والسبعين، ولكن بعد غداء العمل الذي جمع وفد ترمب وأعضاء حكومة سنغافورة بقيادة رئيس الوزراء، لي هسين لونغ، فاجأت الحكومة ترمب بكعكة احتفالا بعيد ميلاده، ما رسم البسمة على وجه الرئيس الأميركي، ووزير خارجيته مايك بومبيو الذي شرع في التصفيق، وكذلك جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض.

ونشر وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان صورة ترمب وكعكته على فيسبوك وتويتر ، من داخل القصر الرئاسي، وعلق عليها: "احتفال مبكر قليلاً بعيد ميلاد".

Celebrating birthday, a bit early. pic.twitter.com/laVLNs7J2j — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) June 11, 2018

في المقابل، غرد ترمب بفيديو مقتضب على حسابه على تويتر، يظهر لقاءه برئيس الوزراء، وعدد من الشخصيات الرسمية، والاستقبال الذي لقيه من قبل حكومة سنغافورة، وكتب شاكراً مضيفه، قائلاً:" شكر رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ!"