بالفيديو.. ترمب وكيم يتجولان واسم فندق سيحفظه التاريخ

سيحفظ التاريخ الحديث اسم فندق "كابيلا" بجزيرة #سانتوسا في #سنغافورة، حيث تعقد القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية #كيم_يونغ_أون. ويتميز هذا المنتجع الذي تعقد فيه القمة بالرفاهية، وقد أحيط بحراسة مشددة منذ أيام، مواكبة للقاء الرجلين.

والتقطت عدسات الكاميرات والصحافيين الذين توافدوا بالمئات إلى سنغافورة قبل أيام من أجل تغطية #قمة_ترمب_كيم ، مصافحة تاريخية وابتسامات بين الرجلين، اللذين جلسا لبرهة في قاعة من أجل التقاط الصور، ثم دخلا إلى اجتماع مغلق وجهاً لوجه، وخرجا ليتجولا في شرفة الفندق المذكور. فما كان من كاميرات الصحافيين المنتظرة إلا أن التقطت لحظات عابرة للرجلين اللذين رسما الثلاثاء لحظة تاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وبعيد اللقاء الفردي السريع والجولة الخاطفة في الفندق، انتقل كيم وترمب إلى اجتماع ثان موسع ضم إلى جانب الرئيس الأميركي والزعيم الكوري مسؤولين ووزراء من البلدين.