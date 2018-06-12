ترمب: أتمنى أن يعود الإيرانيون للتفاوض حول اتفاق جديد

قال الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، في مؤتمر صحافي له عقده الثلاثاء بعد القمة التاريخية، التي جمعته مع زعيم كوريا الشمالية إنه يتمنى أن يعود الإيرانيون للتفاوض حول اتفاق جديد بدلاً من #الاتفاق_النووي القديم الذي انسحبت منه أميركا منذ فترة، وذلك بعد العقوبات الصارمة جدا التي فرضتها #واشنطن على إيران، بحسب تعبير الرئيس الأميركي.

وأضاف ترمب: "أعتقد أن إيران اليوم ليست كما هي في السابق أي قبل 3 أو 4 أشهر، فهي كانت تسعى إلى البحر المتوسط عبر #سوريا.

وكان ترمب وكيم اجتمعا في لقاء وجهاً لوجه لمدة 48 دقيقة قبل الاجتماع الموسع، والتقى الرجلان في #سنغافورة بحضور المترجمين الفوريين فقط، بعدها انتقلا إلى اجتماع ثانٍ موسع بحضور مساعديهما، وكان من بين الحضور في الوفد الأميركي وزير الخارجية مايك بومبيو، وجون بولتون.