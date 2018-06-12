ترمب قبيل القمة: سنعرف إمكانية التوصل لاتفاق

كشف الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، أن الاجتماعات الجارية بين ممثلي بلاده ونظرائهم الكوريين الشماليين تسير على نحو جيد وسريع.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها الرئيس ترمب، عبر حسابه في موقع تويتر قبيل القمة التي من المنتظر أن تجمعه مع زعيم كوريا الشمالية، #كيم_يونغ_أون، صباح الثلاثاء بسنغافورة.

وقال ترمب: "تسير الاجتماعات بين الموظفين والممثلين (الأميركيين والكوريين الشماليين) بشكل جيد وسريع، ولكن في النهاية، لا يهم ذلك".

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

وأضاف: "سنعرف جميعًا قريبًا ما إذا كان هناك اتفاق حقيقي على عكس ما حدث في الماضي". وأردف: "هذا يمكن أن يحدث".

وأعلن البيت الأبيض، الاثنين، عن برنامج القمة المرتقبة، وذكر أن ترمب سيلتقي زعيم كوريا الشمالية، في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لسنغافورة (01:00 بتوقيت غرينتش).