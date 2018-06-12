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ترمب قبيل القمة: سنعرف إمكانية التوصل لاتفاق

المصدر: دبي - العربية.نت
ترمب أثناء اجتماعه الاثنين مع رئيس وزراء سنغافورة
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كشف الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، أن الاجتماعات الجارية بين ممثلي بلاده ونظرائهم الكوريين الشماليين تسير على نحو جيد وسريع.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها الرئيس ترمب، عبر حسابه في موقع تويتر قبيل القمة التي من المنتظر أن تجمعه مع زعيم كوريا الشمالية، #كيم_يونغ_أون، صباح الثلاثاء بسنغافورة.

وقال ترمب: "تسير الاجتماعات بين الموظفين والممثلين (الأميركيين والكوريين الشماليين) بشكل جيد وسريع، ولكن في النهاية، لا يهم ذلك".

وأضاف: "سنعرف جميعًا قريبًا ما إذا كان هناك اتفاق حقيقي على عكس ما حدث في الماضي". وأردف: "هذا يمكن أن يحدث".

وأعلن البيت الأبيض، الاثنين، عن برنامج القمة المرتقبة، وذكر أن ترمب سيلتقي زعيم كوريا الشمالية، في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لسنغافورة (01:00 بتوقيت غرينتش).

كلمات دالّة

#كيم يونغ أون, #كيم جونغ أون, #دونالد ترمب

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