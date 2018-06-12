ترمب عن كبير مستشاريه الاقتصاديين: أصيب بأزمة قلبية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة على تويتر صباح الثلاثاء أن كبير مستشاريه الاقتصاديين لاري كودلو أصيب بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى مستشفى قرب واشنطن.

وقال ترمب قبيل دقائق من القمة التاريخية التي ستعقد في #سنغافورة بين الرئيس الأميركي وزعيم كوريا الشمالية، إن "لاري كودلو العظيم الذي عمل بكدّ على قضايا التجارة والاقتصاد أصيب لتوّه بأزمة قلبية. إنه الآن في مركز والتر ريد الطبي" قرب واشنطن.

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018

من جهته، أعلن البيت الأبيض في وقت لاحق الثلاثاء أن لاري كادلو كبير مستشاريه الاقتصاديين، والمدافع القويعن نهج الرئيس دونالد ترمب الصارم بشأن التجارة العالمية، في حالةطيبة في مستشفى في منطقة واشنطن بعدما أصيب بأزمة قلبية.

كما أصدرت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيضوالتي ترافق ترمب إلى سنغافورة، بيانا ذكر أن أطباء كادلو قالوا إنه أصيب"بأزمة قلبية بسيطة للغاية". وقالت "لاري حاليا في حالة طيبة ... ويتوقع الأطباء أن يتماثلللشفاء تماما وبسرعة".

وكان الرئيس الأميركي قبيل ساعات أيضاً من قمته التاريخية مع كيم يونغ أون غرد مفاخراً بالنتائج الاقتصادية لإدارته وانعكاساتها الإيجابية على البورصة.

وأرسل ترمب قرابة الساعة السادسة صباح الثلاثاء بتوقيت سنغافورة (الاثنين 22,00 ت غ) سلسلة تغريدات قال في إحداها إن "البورصة ارتفعت بنسبة 40% تقريبا منذ الانتخابات مع قيمة إضافية في الاقتصاد تناهز سبعة آلاف مليار دولار".

كما تباهى بتسجيل "أدنى نسبة بطالة في التاريخ في صفوف السود والمتحدرين من أميركا اللاتينية وأدنى نسبة بطالة لدى النساء منذ 21 عاما".

وفي تغريدة ثانية قال الرئيس الأميركي إن "اللقاءات بين المساعدين تجري جيدا وبسرعة... ولكن في النهاية هذا الأمر لا اعتبار له. سنعرف قريبا ما إذا كان سيكون بالإمكان التوصل الى اتفاق حقيقي، ليس كذلك الذي أبرم سابقا".

كما نشر ترمب تغريدة ثالثة تباهى فيها بأن النتائج الأولية لسياسته إزاء بيونغ يانغ أثمرت، مؤكدا أن "إطلاق الصواريخ (من جانب كوريا الشمالية) توقف".