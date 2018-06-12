شاهد.. حماية قمة ترمب وكيم بحراً وجواً

نفذت سلطات سنغافورة خطة أمنية مكثفة لحماية موقع قمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في فندق كابيلا في جزيرة سنتوسا.

وشملت الخطة استخدام سفن حربية ومروحيات وطائرات بدون طيار وقوات أمنية على الأرض من أجل ضمان أمن القمة التاريخية.

وانطلقت، الثلاثاء، القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة. وبعد مصافحتين وابتسامات، عقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة استغرقت أقل من ساعة، وخرجا بعدها من غرفة الاجتماعات.

ثم عقد الوفدان الأميركي والكوري الشمالي برئاسة ترمب وكيم اجتماعا ثانيا موسعا مباشرة عقب انتهاء الاجتماع الأول المغلق.