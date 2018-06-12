شاهد قمة ترمب كيم.. ابتسامات خاطفة لأول مرة

بدأت الثلاثاء القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد #ترمب وزعيم كوريا الشمالية #كيم_يونغ_أون في سنغافورة.

وفور وصول الرجلان إلى جزيرة سانتوسا حيث ستعقد #قمة_ترمب_كيم ، تصافحا مصافحة تاريخية التقطتها عدسات الصحافيين، كما سرقت الكاميرات عدة ابتسامات خاطفة من زعيم كوريا الشمالية المعروف عنه "التجهم" في غالب مقابلاته الرسمية كما بدا ترمب مبتسماً بدوره.

.@POTUS Donald J. Trump meets North Korean leader Kim Jong Un in Singapore. #SingaporeSummit pic.twitter.com/CWhiLO4dAa — Department of State (@StateDept) June 12, 2018

وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت في وقت سابق أن خبراء "البروتوكول" ومستشارين نصحوا الرئيس الأميركي بعدم الابتسام عند لقائه كيم، إلا أن ترمب الذي غالباً ما يكسر القواعد، لم يلتزم بالمطلق، وبدت ابتسامة عند مصافحته لكيم.

وبعد المصافحة توجه الرجلان إلى قاعة داخلية من أجل التقاط الصور، ومن ثم أدلى كل منهما بكلمة مقتضبة، حيث أبدى ترمب سعادته لهذا اللقاء، مؤكداً أن العلاقة ستكون ممتازة مع زعيم كوريا الشمالية، بحسب ما قال.

في المقابل، أكد كيم يونغ أون أن الوصول إلى تلك النقطة في العلاقة بين البلدين لم يكن سهلاً على الإطلاق. وأضاف "نأتي إلى القمة مع ترمب بعد التغلب على كل العقبات."