قمة ترمب-كيم.. ماتيس: لا تأهب في قوات كوريا الشمالية

أكد وزير الدفاع الأميركي، جيم #ماتيس، الاثنين، أن القوات المسلحة الكورية الشمالية لا تبدو في وضعية تأهب أو أنها تقوم بأي نشاط غير اعتيادي قبيل ساعات من القمة التاريخية التي ستجمع في سنغافورة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب والزعيم الكوري الشمالي #كيم_يونغ_أون.

وقال ماتيس إن "كل شيء هادئ"، وذلك في تصريح أمام مجموعة من الصحافيين ردا على سؤال حول وضعية القوات الكورية الشمالية قبيل القمة.

وشدد الوزير، وهو جنرال متقاعد في المارينز، على أن ملف وجود القوات الأميركية في كوريا الجنوبية لن يكون - على حد علمه - مطروحا على بساط البحث خلال القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي.

وأضاف أن هذا الملف يُبحث حصرا بين واشنطن وسيول.

ويتمركز في كوريا الجنوبية حوالي 28,500 جندي أميركي بصورة دائمة.