قمة سنغافورة.. مصافحة تاريخية واجتماعان بين ترمب وكيم

انطلقت، الثلاثاء، القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب والزعيم الكوري الشمالي #كيم_يونغ_أون في سنغافورة. وبعد مصافحتين وابتسامات، عقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة استمرت 48 دقيقة، بحضور المترجمين الفوريين فقط، وخرجا بعدها من غرفة الاجتماعات.

ثم عقد الوفدان الأميركي والكوري الشمالي برئاسة ترمب وكيم اجتماعا ثانيا موسعا مباشرة عقب انتهاء الاجتماع الأول المغلق.

وفي بداية القمة، تقدم الزعيمان إلى طرفي المنصة المعدة، وتصافحا أمام الكاميرات، وتبادلا حوارا باسما لعدة ثوان، وربت ترمب على كتف كيم، ثم سارا معا على السجادة الحمراء وهما يتبادلان الأحاديث، في طريقهما إلى غرفة اجتماعات.

ثم جلس ترمب وكيم أمام الصحافيين لالتقاط الصور التذكارية وتصافحا وهما يتبادلان الابتسامات.

وأعرب ترمب للصحافيين عن سعادته بلقاء كيم، وقال إنه يتوقع علاقة رائعة مع الزعيم الكوري الشمالي.

وقال كيم للصحافيين: "نأتي إلى القمة مع ترمب بعد التغلب على كل العقبات".

.@POTUS Donald J. Trump meets North Korean leader Kim Jong Un in Singapore. #SingaporeSummit pic.twitter.com/CWhiLO4dAa — Department of State (@StateDept) June 12, 2018

وعقب ذلك، بدأ ترمب وكيم اجتماعا منفردا وفق البرنامج المقرر للقمة التي تستمر يوما واحدا.

وغادر ترمب صباح الثلاثاء مقر إقامته في فندق شانغري لا، متوجها إلى موقع القمة في فندق كابيلا بجزيرة سنتوسا. ووصل موكب ترمب لاحقا إلى هدفه.

وبالتزامن غادر الزعيم الكوري الشمالي مقر إقامته في فندق ريغيس في طريقه إلى القمة. ووصل إلى مقر القمة بعد ترمب بقليل.

وأعلن #البيت_الأبيض، الاثنين، عن برنامج القمة في بيان، مشيرا إلى أن ترمب سيلتقي زعيم كوريا الشمالية، في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لسنغافورة (01:00 بتوقيت غرينتش).

وقال البيان إن المحادثات بين #الولايات_المتحدة و #كوريا_الشمالية لا تزال جارية وقد سارت بسرعة أكبر من المتوقع.

وذكر أن البعثة الأميركية في سنغافورة أجرت مباحثات ثنائية مع مسؤولين من كوريا الشمالية.

وأوضح البيان أن البعثة الأميركية تضم وزير الخارجية مايك بومبيو، وكبير موظفي البيت الأبيض #جون_كيلي، ومستشار الأمن القومي #جون_بولتون، والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز، بالإضافة للسفير سونغ كيم.

ومن المنتظر أن يُعقد غداء عمل، الثلاثاء، ‎وسينضم مات بوتينغر، كبير مديري مجلس الأمن القومي لآسيا إلى المأدبة، إلى جانب كبار المسؤولين من البلدين، حسب البيان.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الرئيس سيعقد مؤتمرًا صحافيًا قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة حوالي الساعة الثامنة مساء (12:00 بتوقيت غرينتش).

وقبيل القمة بساعات، غرد بومبيو: "مستعدون اليوم"، ونشر صورته وهو متوجه إلى موقع القمة.

موضوع يهمك تعقد يوم الثلاثاء 12 يونيو قمة تاريخية بين زعيمي الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية في #سنغافورة، وهي المرة... ما الذي يريده ترمب وكيم من انعقاد قمة سنغافورة؟ أميركا

وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الخارجية الأميركي، بومبيو، إن الرئيس على أتم الاستعداد لهذه القمة. وإن كيم يونغ أون، أعلن استعداده لنزع السلاح النووي في بلاده.

وتطالب واشنطن، بيونغ يانغ بالتخلي الكامل عن برنامجها النووي والكشف عنه، إضافة إلى تقديم ضمانات بعدم السعي مجددًا لامتلاك سلاح نووي.

وتعهدت أميركا بتقديم حماية لزعيم كوريا الشمالية حال تخليه عن البرنامج النووي. وفي المقابل، تؤكد كوريا الشمالية أنها تريد التخلي عن برنامجها النووي لكن على مراحل.

وفي سنغافورة، شهدت السواحل المحيطة بجزيرة #سنتوسا حيث يقع فندق #كابيلا الذي يستضيف القمة إجراءات أمن غير مسبوقة باستخدام سفن حربية ومروحيات.