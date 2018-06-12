شاهد كيم مخاطباً ترمب: تجاوزنا عقبات كثيرة

أعلن الزعيم الكوري الشمالي #كيم_يونغ_أون في مستهل قمة تاريخية بينه وبين الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب في سنغافورة صباح الثلاثاء أن البلدين تجاوزا عقبات كثيرة من أجل أن يرى النور هذا اللقاء غير المسبوق على الإطلاق.

وقال كيم مخاطبا ترمب: "سعيد بلقائكم سيدي الرئيس. الطريق للوصول إلى هنا لم يكن سهلا. الأحكام المسبقة القديمة والعادات العتيقة شكلت عقبات كثيرة ولكننا تجاوزناها كلها من أجل أن نلتقي اليوم هنا".

ومن جانبه، قال ترمب إنه يتوقع "علاقة رائعة" مع كيم.

وانطلقت، الثلاثاء، القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي ترمب والزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة.

وتقدم الزعيمان إلى طرفي المنصة المعدة، وتصافحا أمام الكاميرات، وتبادلا حوارا باسما لعدة ثوان، وربت ترمب على كتف كيم، ثم سارا معا على السجادة الحمراء وهما يتبادلان الأحاديث، في طريقهما إلى غرفة اجتماعات.