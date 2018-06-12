ماذا قال ترمب عن الصورة الشهيرة لميركل بقمة الـ7؟

تطرق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إلى الصورة الشهيرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أحدثت صدى واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال قمة مجموعة الـ7، مؤكداً أنها كانت لحظة "صداقة" وقد فُهمت خطأ.

President Trump described a widely shared photo, which showed him cross-armed as Angela Merkel stood over him at the G7 meetings, as "friendly" #TrumpKimSummithttps://t.co/0ypv5auY3H pic.twitter.com/9VmTIHi4Ar — Globalnews.ca (@globalnews) June 12, 2018

وقال إن تلك الصورة تم التقاطها حيث كان الجميع ينتظر خروج البيان الختامي بعد إضافة التعديلات التي طلبها ترمب نفسه. وأضاف أن الصورة تمت ترجمتها على أنها كانت غاضبة منه وهو كان غاضباً منها، إلا أن الحقيقة أن الكل كان يتحدث أثناء انتظار خروج البيان الختامي.

ونشر الحساب الرسمي للمستشارة ميركل، صورة لها ضمن مجموعة من قادة قمة مجموعة السبع التي انعقدت في كندا مؤخراً، وقد أثارت هذه الصورة جدلاً في الدلالات المتسترة وراءها.

فقد بدا الأمر وكأن هناك مواجهة "صامتة" بين ميركل والرئيس ترمب، حيث يظهر في الصورة القادة في لحظة انتباه كبير، وفيما يبدو أن معركة تدور بين ميركل وترمب حول قضية بعينها.