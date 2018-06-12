مستشار ترمب: أعتذر عن تصريحاتي بحق رئيس الوزراء الكندي

قدم بيتر نافارو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اعتذاراً الثلاثاء عن تصريحاته غير اللائقة التي أدلى بها أخيراً ضد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وقال خلال ندوة نظمتها صحيفة "وول ستريت جورنال": "دعوني أصحح خطأ ارتكبته (...) اللغة التي استخدمتها كانت غير لائقة".

وكان نافارو اعتبر أنه يجب حجز "مكان خاص في الجحيم" لرئيس الوزراء الكندي بعد قمة مجموعة السبع.

,شعر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالغضب عندما قال ترودو في ختام قمة اقتصادية في كيبيك بأنه لن يسمح بأن يتم ترهيب كندا في علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" قال نافارو "هناك مكان خاص في الجحيم لأي زعيم أجنبي ينخرط في دبلوماسية سيئة النية مع الرئيس دونالد ترمب".