مستشار ترمب بحالة طيبة بعد إصابته بأزمة قلبية

قال #البيت_الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن لاري كادلو، كبير مستشاريه الاقتصاديين، والمدافع القوي عن نهج الرئيس دونالد ترمب الصارم بشأن التجارة العالمية، في حالة طيبة في مستشفى في منطقة #واشنطن، بعدما أُصيب بأزمة قلبية.

وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق إصابة كادلو بأزمة قلبية.

وقال ترمب على تويتر قبل دقائق من اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، في سنغافورة "العظيم لاري كادلو، الذي كان يعمل بجد شديد على شؤون التجارة والاقتصاد، أُصيب للتو بأزمة قلبية. هو الآن في مركز والتر ريد الطبي".

وفي وقت لاحق أصدرت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، والتي ترافق الرئيس بياناً ذكر أن أطباء كادلو قالوا إنه أُصيب "بأزمة قلبية بسيطة للغاية".



وقالت "لاري حاليا في حالة طيبة.. ويتوقع الأطباء أن يتماثل للشفاء تماما وبسرعة".

وكان ترمب قد استعان في مارس آذار بكادلو (70 عاما) ليحل محل جاري كون كمدير للمجلس الاقتصادي الوطني.