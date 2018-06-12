مقطع..الاجتماع الثاني والمصافحة الثالثة بين ترمب وكيم

انطلقت، الثلاثاء، القمة بين الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب والزعيم الكوري الشمالي #كيم_يونغ_أون في #سنغافورة. وبعد مصافحتين وابتسامات، عقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة استمرت 48 دقيقة، بحضور المترجمين الفوريين فقط، وخرجا بعدها من غرفة الاجتماعات.

ثم عقد الوفدان الأميركي والكوري الشمالي برئاسة ترمب وكيم اجتماعا ثانيا موسعا مباشرة عقب انتهاء الاجتماع الأول المغلق.

وتصافح الزعيمان في بداية هذا الاجتماع الموسع أمام وسائل الإعلام للمرة الثالثة، بعد المصافحة الأولى على المنصة الرئيسية للقمة، ثم في غرفة اجتماعات جانبية لالتقاط الصور التذكارية.

وتحول الاجتماع الثاني الموسع بعد ذلك إلى جلسة مغلقة. ومن المقرر أن يعقبها غداء عمل.