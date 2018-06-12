موظفون سابقون بالبيت الأبيض: ترمب يمزق الوثائق إربا

ذكر موقع "بوليتيكو" الإخباري أن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب يمزق عادة الوثائق التي ينتهي منها، ما يجبر موظفي حفظ السجلات في البيت الأبيض على جمع القصاصات وإلصاقها مجددا.

وقال الموظف السابق في إدارة السجلات في البيت الأبيض سولومون لارتي: "كان الأمر الأكثر جنونا على الإطلاق. مزق الأوراق إلى قطع صغيرة جدا".

وينص قانون السجلات الرئاسية على حفظ أي وثيقة يمسها الرئيس سواء كانت مذكرات أو رسائل بريدية أو إلكترونية وإرسالها إلى الأرشيف الوطني كجزء من السجلات التاريخية.

لكن عادة ترمب المتمثلة في تمزيق الوثائق بعد استخدامها، أحيانا إلى النصف وأحيانا أخرى إلى قصاصات صغيرة، طرحت معضلة لموظفي حفظ السجلات خلال الأشهر الأولى من رئاسته.

وقال لارتي إن قسم إدارة السجلات في البيت الأبيض تولى برمته مهمة إعادة تجميع الوثائق باستخدام الشريط اللاصق.

ووفقا لـ"بوليتيكو"، جمع موظفو البيت الأبيض الوثائق الممزقة من المكتب البيضاوي ومنزل الرئيس قبل أن يسلموها لإدارة السجلات ليعاد تجميعها و"كأنها لعبة ألغاز".

وأفاد لارتي أنه يجري "إيجاد القطع وإلصاقها ببعضها البعض قبل أن تتم إعادتها إلى المشرف".

وذكر أن الوثائق التي عمل عليها تضمنت قصاصات صحف تحمل ملاحظات ترمب ودعوات ورسائل من هيئات ونواب.

وأفاد "كانت لدي رسالة من شومر مزقها" الرئيس في إشارة إلى زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر.

وأكد موظف سابق آخر في إدارة السجلات في البيت الأبيض، ريجينالد يانغ، أنها المرة الأولى التي يطلب منه فيها القيام بأمر من هذا النوع منذ عقدين له كموظف في الحكومة.

وعلق: "أنظر إلى مديري وأقول: هل أنتم جادون تبلغ رواتبنا أكثر من 60 ألف دولار في العام. وعلينا أن نقوم بأمور أهم بكثير من هذا. شعرت أن هذا العمل هو الأقل مستوى الذي يمكنك أن تقوم به".

وأفاد كل من يانغ (48 عاما) ولارتي (54 عاما) أنهما أقيلا من وظائفهما في وقت سابق هذا العام دون أي تفسير.