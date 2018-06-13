بومبيو: نتمنى نزع معظم أسلحة كوريا الشمالية بنهاية 2020

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء الأربعاء، في سيول أن لدى الولايات المتحدة "أملاً كبيراً" بأن "يتم نزع القسم الأكبر من السلاح" النووي الكوري الشمالي بحلول نهاية الولاية الرئاسية لدونالد ترمب، أي "خلال عامين ونصف العام".

وأكد أيضاً للصحافيين أن "النزع الكامل للسلاح من شبه الجزيرة الكورية" بناء على تعهد كيم يونغ أون، الثلاثاء، خلال قمته مع ترمب، يشمل واقعياً ما تطالب به واشنطن، أي أن يكون "قابلاً للتحقق ولا عودة عنه".

ورداً على سؤال عما إذا تم تحديد روزنامة زمنية في هذا الصدد خلال قمة الثلاثاء في سنغافورة بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، اكتفى بالقول "لدينا أمل كبير" ولكن "يبقى عمل كثير يجب القيام به".

ووقع الزعيمان في سنغافورة وثيقة مشتركة تتعهد فيها بيونغ يونغ "نزع السلاح في شكل كامل من شبه الجزيرة الكورية". لكن هذه الصيغة أثارت تأويلات عدة، خصوصاً أنها تماثل وعوداً سابقة لبيونغ يونغ لم تف بها ولا تشير إلى وجوب أن يكون هذا الأمر "قابلاً للتحقق ولا عودة عنه".

وسئل بومبيو عن هذا الأمر، فأكد أن كلمة "كامل" تشمل واقعياً أن يتم نزع السلاح في شكل "قابل للتحقق ولا عودة عنه".

وتابع وزير الخارجية الأميركي "لا يمكن نزع السلاح النووي في شكل كامل من دون المصادقة (على ذلك) والتحقق منه"، موضحاً أنه "بدأت مناقشة تفاصيل" عملية التحقق هذه.