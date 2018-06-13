ترمب: قمة سنغافورة جنبت العالم كارثة نووية

أعلن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب أن القمة التاريخية التي جمعته في سنغافورة، الثلاثاء، بالزعيم الكوري الشمالي #كيم_يونغ_أون ساهمت في تجنيب العالم "كارثة نووية".

وقال ترمب في تغريدة على تويتر إن "العالم خطا خطوة كبيرة إلى الوراء (مبتعدا) عن كارثة نووية محتملة".

وأضاف: "لا مزيد من عمليات إطلاق الصواريخ أو التجارب النووية أو الأبحاث! الرهائن عادوا إلى الوطن وهم مع عائلاتهم. شكرا أيها القائد كيم، يومنا سويا كان تاريخيا!".

The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

ومن جانبه، أكد الزعيم الكوري الشمالي أن نزع السلاح النووي لبلاده رهن بوقف كل من واشنطن وبيونغ يانغ أنشطتهما العدائية تجاه الطرف الآخر، نقلا عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الأربعاء

وأوردت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي أوضح أنه من أجل إحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق نزع السلاح النووي يتعيّن على كلا البلدين أن "يتعهدا بالامتناع عن الأنشطة العدائية لكي يفهم كل منهما الآخر".