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ترمب: قمة سنغافورة جنبت العالم كارثة نووية

المصدر: هونولولو (الولايات المتحدة) - فرانس برس
ترمب في سنغافورة ومن خلفه كيم
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أعلن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب أن القمة التاريخية التي جمعته في سنغافورة، الثلاثاء، بالزعيم الكوري الشمالي #كيم_يونغ_أون ساهمت في تجنيب العالم "كارثة نووية".

وقال ترمب في تغريدة على تويتر إن "العالم خطا خطوة كبيرة إلى الوراء (مبتعدا) عن كارثة نووية محتملة".

وأضاف: "لا مزيد من عمليات إطلاق الصواريخ أو التجارب النووية أو الأبحاث! الرهائن عادوا إلى الوطن وهم مع عائلاتهم. شكرا أيها القائد كيم، يومنا سويا كان تاريخيا!".

ومن جانبه، أكد الزعيم الكوري الشمالي أن نزع السلاح النووي لبلاده رهن بوقف كل من واشنطن وبيونغ يانغ أنشطتهما العدائية تجاه الطرف الآخر، نقلا عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الأربعاء

وأوردت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي أوضح أنه من أجل إحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق نزع السلاح النووي يتعيّن على كلا البلدين أن "يتعهدا بالامتناع عن الأنشطة العدائية لكي يفهم كل منهما الآخر".

كلمات دالّة

#كيم يونغ أون, #دونالد ترمب

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