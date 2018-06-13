ترمب يصل واشنطن بعد "القمة التاريخية"

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى واشنطن الأربعاء بعد قمته التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون في سنغافورة.

ووصلت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" إلى قاعدة أندروز المشتركة في وقت مبكر من صباح اليوم، منهية رحلة الرئيس الماراثونية إلى آسيا لإجراء محادثات مع كيم.

وخلال عودته، تحدث ترمب مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وبينما تزودت الطائرة بالوقود في هاواي، شكر ترمب كيم "على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة الأولى نحو مستقبل مشرق جديد لشعبه"، قائلاً إن القمة "أثبتت أن التغيير الحقيقي ممكن."

وغرد ترمب على تويتر من الطائرة "لا يوجد حد لما يمكن أن تحققه كوريا الشمالية عندما تتخلى عن أسلحتها النووية وتحتضن التجارة وتتشارك مع العالم."

ويحتفل ترمب بتوصله لاتفاق أمس الثلاثاء لإطلاق عملية نزع السلاح النووي عن شبه الجزيرة الكورية، رغم أن خبراء وحلفاء ما زالوا ينتظرون التفاصيل حول الاتفاق الواسع الذي يقول الجانبان إنهما توصلا إليه.