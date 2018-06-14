أوروبا ترد على واشنطن وتوافق على فرض رسوم جمركية

أقرت دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، الخميس، بالإجماع على إجراءات انتقامية بفرض رسوم جمركية مضادة على بعض المنتجات الأميركية مثل الكحوليات والدراجات النارية، وذلك رداً على الرسوم التي فرضتها واشنطن على الصلب والألمنيوم، وفق ما ذكرت مصادر أوروبية.

وقالت هذه المصادر إن "الدول الأعضاء أيدت اليوم بالاجماع خطة المفوضية لتبني تدابير إعادة التوازن إزاء الرسوم الأميركية".

ويمكن أن تدخل الإجراءات الأوروبية المضادة حيز التنفيذ في 20 يونيو/حزيران قانونياً، لكن الاتحاد الأوروبي يمكن أن ينتظر حتى الأول من يوليو/تموز ليكون الرد متزامناً مع رد كندا التي فرضت عليها أيضاً الرسوم الأميركية، بحسب مصدر دبلوماسي.

وتضم اللائحة الأوروبية عشرات المنتجات الأميركية بعضها من العلامات الشهيرة. ولا زالت هذه اللائحة تحتاج للمرور عبر المفوضية الأوروبية وهو إجراء شكلي.

وتهدف الإجراءات الأوروبية كمرحلة أولى إلى تعويض بقيمة 2.8 مليار يورو للخسائر التي سببها فرض رسوم جمركية أميركية على المنتجات الأوروبية من الصلب (بنسبة 25%) والألمنيوم (بنسبة 10%).

وتم إرسال اللائحة إلى المنظمة العالمية للتجارة في 18 مايو/أيار تحسباً لقرار واشنطن.

وقد تطال القرارات الأوروبية منتجات أميركية أخرى.