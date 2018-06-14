بومبيو: رفع عقوبات بيونغ يانغ لن يتم إلا بعد نزع النووي

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك #بومبيو، خلال زيارة إلى سيول الخميس، بعد يومين من القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، أن واشنطن متمسكة بأن تنزع بيونغ يانغ سلاحها النووي بصورة "كاملة ويمكن التحقق منها ولا يمكن العودة عنها".

وأشار بومبيو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الياباني، تارو كونو، والكورية الجنوبية، كانغ كيونغ-وا، إلى أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ-أون، "فهم" أن نزع السلاح النووي لبلاده يجب أن يتم "سريعاً"، قائلاً: "نعتقد أن كيم يونغ-أون فهم الطابع الملح" لعملية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وبأنه "يتعيّن علينا إتمامها سريعاً".

كما أكد أن رفع العقوبات عن بيونغ يانغ لن يتم إلا بعد "نزع سلاحها النووي بالكامل"، لافتاً إلى أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برنامجيها النووي والصاروخي الباليستي لن ترفع طالما أن عملية "نزع السلاح النووي" لم تنته بالكامل".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، والزعيم الكوري الشمالي، قد وقعا، خلال قمتهما التاريخية في سنغافورة الثلاثاء، وثيقة تعهدت فيها #كوريا_الشمالية نزع سلاحها النووي، من دون أن يكون هناك أي ذكر لعبارتي "يمكن التحقق منها ولا يمكن العودة عنها"، وهما شرطان دأبت واشنطن على ربطهما بأي نزع للقدرات النووية لبيونغ يانغ.

من جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، إثر لقائها بومبيو الخميس في سيول، أن التحالف بين بلادها والولايات المتحدة هو اليوم "أقوى من أي وقت مضى"، في رسالة تطمين تأتي عقب المفاجأة التي فجرها ترمب إثر قمة سنغافورة بإعلانه وقف المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول نزولاً عند طلب بيونغ يانغ.