بعد القمة مع كيم.. ترشيح ترمب لجائزة "نوبل" للسلام

رشح سياسيان نرويجيان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لجائزة "نوبل" للسلام، وذلك بعد لقائه التاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون لمناقشة مسألة نزع السلاح النووي.

وبحسب ما أفادت صحيفة "إندبندنت Independent" البريطانية، فإن الترشيح جاء من قبل عضوين في حزب التقدم في النرويج، وهو ثالث أكبر حزب سياسي في البلاد، ويعتبر عموماً حزب وسط يساريا مع ميول تحررية، وفقاً لإذاعة NRK الحكومية النرويجية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الترشيح تجاوز الموعد النهائي لتقديم ترشيحات لهذا العام، لهذا فإن ترشيح ترمب سيجعله مؤهلاً للحصول على الجائزة العام المقبل.