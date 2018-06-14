نائبان نرويجيان يرشحان ترمب لجائزة نوبل للسلام

رشّح نائبان نرويجيان الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنيل جائزة #نوبل_للسلام بعد قمة سنغافورة التي عقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون.

وقال النائبان كريستيان تايبرينغ وبير ويلي أموندسن أعضاء "حزب التقدم" الشعبوي، لوكالة الأنباء الدنماركية "إن. تي. بي" أمس الأربعاء، إن #ترمب "قام بخطوة ضخمة ومهمة باتجاه نزع السلاح والسلام والمصالحة بين شمال وجنوب كوريا".

كما تدعم مجموعة من النواب الأميركيين ترشيح ترمب لنيل جائزة #نوبل للسلام العام المقبل.

وتتم عملية اختيار المرشحين لنيل جائزة نوبل للسلام في النرويج. ويجب إرسال الترشيحات للجنة نوبل النرويجية قبل مطلع فبراير/شباط. ولا تعقّب اللجنة علناً على أسماء المرشحين، فهي معلومات يطلب الإبقاء عليها سرا لمدة 50 عاماً.