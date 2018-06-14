نيويورك تقاضي مؤسسة ترمب.. وهو يصف الدعوى بـ"السخيفة"

رفعت المدعية العامة في نيويورك، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد مؤسسة ترمب، والرئيس الأميركي دونالد ترمب وغيرهما وتسعى لحل المؤسسة بعد ما وصفته بأنه "سلوك غير قانوني مستمر" منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت باربرا أندروود، المدعية العامة، إن المؤسسة شاركت في "تنسيق سياسي مكثف وغير قانوني" مع حملة ترمب في الانتخابات الرئاسية عام 2016 ونفذت "تعاملات ذاتية متعمدة ومتكررة" لتخدم مصالحه الشخصية وشركاته وانتهكت "التزامات قانونية أساسية" للمؤسسات التي لا تهدف للربح.

ورفعت الدعوى أمام المحكمة العليا في نيويورك ومقرها في مانهاتن.

من جانبه، وصف الرئيس ترمب بـ"السخيفة" تلك الملاحقات القضائية، وقال ترمب في تغريدة "إن القذرين الديمقراطيين في نيويورك يقومون بكل ما بوسعهم لملاحقتي بشأن مؤسستي"، مؤكداً أنه "لن يسعى إلى حل بالحسنى" بشأن هذه المسألة.