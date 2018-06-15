الكرملين يلمّح للقاء بين بوتين وترمب هذا الصيف

أعلن #الكرملين أنه سيبقي الباب مفتوحاً أمام قمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير #بوتين والأميركي دونالد #ترمب هذا الصيف.

وقال الناطق باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، "لا نستبعد" احتمال قمة روسية- أميركية، إلا أنه أضاف أنه لم تناقش بعد أي تفاصيل.

جاءت تعليقات بيسكوف بعدما طلب منه الجمعة التعليق على بيان ترمب الصادر، الجمعة، بأنه "من المحتمل" أن يلتقي بوتين هذا الصيف.

وقال ترمب إنه يعتقد أنه "من الأفضل بكثير أن نتفاهم مع" #روسيا عن العكس، بحسب أسوشيتد برس.

وكان بوتين قد أعرب نهاية الأسبوع الماضي عن استعداده للقاء ترمب عندما تكون الإدارة الأميركية مستعدة للقمة، وأشار إلى استعداد النمسا لاستضافة اللقاء.

كما ذكر أنه يشارك ترمب المخاوف التي أعرب عنها هاتفياً في مارس/ آذار عن تجدد سباق التسلح.