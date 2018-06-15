ترمب: سأتصل بزعيم كوريا الشمالية في "عيد الأب"

قال الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، اليوم الجمعة، إنه يعتزم الاتصال بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون يوم الأحد، في أعقاب القمة التي جمعت بينهما يوم 12 يونيو حزيران.

وقال ترمب لشبكة فوكس نيوز في مقابلة عندما سئل عما يعتزم فعله في عيد الأب "في حقيقة الأمر سأتصل بكوريا الشمالية".

وأضاف ترمب للصحافيين في وقت لاحق خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أنه أعطى كيم رقم هاتف يتيح له التواصل معه مباشرة.

وأعلن الرئيس الأميركي أنه "حل الجزء الأكبر" من المشكلة النووية الكورية الشمالية.

وصرح ترمب للصحافيين في حديقة البيت الأبيض بأن الرئيس السابق، باراك أوباما، أخبره قبل توليه منصبه أن "أخطر مشكلة" للولايات المتحدة هي برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية، مضيفاً "لقد قمت بحل تلك المشكلة، لقد تم حل الجزء الأكبر من تلك المشكلة".