ترمب لرئيس المفوضية الأوروبية يونكر: أنت قاتل وحشي

أُطلقت على جان كلود #يونكر صفات كثيرة خلال توليه رئاسة وزراء لوكسمبورغ أو رئاسة المفوضية الأوروبية، لكن ربما لم ينعته أحد مطلقا بـ"القاتل الوحشي" الذي قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصفه به في مطلع الأسبوع.

وتحدث يونكر، الذي حضر اجتماعا لزعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في كندا، عن لقائه مع #ترمب في خطاب بمدينة ميونيخ الألمانية.

وقال يونكر: "ترمب قال لي الأسبوع الماضي: ‬‬‬جان كلود ‬‬‬أنت قاتل وحشي.. إنها المرة الأولى التي تصبح فيها ‬‬‬لوكسمبورغ خطرا على هذا النحو للولايات المتحدة؟ أعتقد أنه قصد بها الشكوى، لكنني لست متأكداً".

وفشلت قمة مجموعة السبع في رأب صدع متنام بين الولايات المتحدة والقوى الأخرى التي يتهم كثير منها ترمب باتباع سياسات تجارية تحابي الولايات المتحدة على نحو غير منصف.

وذكرت مصادر بالاتحاد الأوروبي أن دوله أيدت بالإجماع يوم الخميس خطة لفرض رسوم على ما قيمته 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار) من الواردات الأميركية ردا على تعريفات أميركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي.