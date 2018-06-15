ترمب للأميركيين: كيم يتحدث وشعبه ينصت.. أريد نفس الشيء

قال الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، إن كوريا الشمالية بدأت بإعادة رفات الجنود الأميركيين المفقودين خلال الحرب الكورية.

وفي حديثه مع فوكس نيوز في الحديقة الشمالية للبيت الأبيض، دافع ترمب عن لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، قائلا "إنهم بدؤوا بالفعل في إعادة رفات هؤلاء الجنود العظماء".

وأضاف الرئيس أيضا أن رد التحية العسكرية لجنرال كوري شمالي من فئة ثلاث نجوم أمر جدير بالاحترام.

وتابع ترمب: عندما يتحدث كيم "يجلس شعبه وينصت. أريد من شعبي أن يفعل الشيء نفسه".

وتحدى ترمب الانتقادات الموجهة لبيانه المشترك الغامض مع كيم. وقال إنه حصل على "كل شيء" في الاتفاق.