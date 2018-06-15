ترمب يفرض رسوماً على تكنولوجيا الصين.. ويلوح بالمزيد

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على سلع صينية قيمتها 50 مليار دولار في إجراء يرتبط بحقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا، وتعهد بفرض مزيد من الرسوم إذا اتخذت بكين إجراءات انتقامية.



وقال ترمب إن قائمة الرسوم تشمل سلعا من خطة "صنع في الصين 2025"" الاستراتيجية الهادفة للهيمنة على الصناعات عالية التكنولوجيا والتي سوف "تقود النمو الاقتصادي للصين في المستقبل، لكنها تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي للولايات المتحدة ودول كثيرة أخرى".

وكان مسؤول بالإدارة الأميركية قال في وقت سابق، الجمعة، إنه من المتوقع أن يأمر الرئيس دونالد ترمب باتخاذ "إجراء مؤثر" ضد الصين بفرض رسوم جمركية على بضائع صينية قيمتها حوالي 50 مليار دولار.

وأضاف المسؤول بحسب وكالة "رويترز" أن مسؤولين تجاريين أميركيين يعقدون اجتماعا في البيت الأبيض لمناقشة المسألة، وأن وزير الخزانة ستيفن منوتشين لديه أسباب تجعله يعارض هذا التحرك.

إلى ذلك، أوضح أن ترمب لم يعد يعتقد أن نفوذ الصين على كوريا الشمالية يمثل سببا اضطراريا لعدم فرض رسوم جمركية وقد أصبح للولايات المتحدة الآن خط اتصال مباشر مع بيونغ يانغ. وقال "لدينا الآن قناة مستقلة عن الصين".