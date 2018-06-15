قاضية أميركية تأمر بحبس مدير حملة ترمب السابق

أمرت قاضية اتحادية أميركية اليوم الجمعة بحبس بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترمب، على ذمة المحاكمة بعد أن اتهمه المحقق الخاص روبرت مولر الأسبوع الماضي بمحاولة التأثير على الشهود.

وأمام القاضية إيمي بيرمان جاكسون بالمحكمة الاتحادية في #واشنطن قال مانافورت، الذي يتركز عليه تحقيق مولر حول دور روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016، اليوم الجمعة إنه غير مذنب.

لكن القاضية ألغت إخلاء السبيل بكفالة الذي حصل عليه قبل ذلك وأمرت بحبسه.

ووجه مولر سلسلة من التهم ضد مانافورت في كل من واشنطن وفرجينيا، من بينها التآمر على الولايات المتحدة. وسوف تبدأ محاكمته في قضية واشنطن في سبتمبر أيلول.

كما أن من المقرر بدء محاكمته عن الاتهامات ذات الصلة في فرجينيا يوم 25 يوليو تموز. وأنكر مانافورت جميع التهم الموجهة إليه.

وكان مدير حملة ترمب السابق خاضعا للإقامة الجبرية بمنزله، وتعين عليه ارتداء أجهزة مراقبة تحدد موقعه.