ماتيس عن كوريا الشمالية: يجب اليقظة بشأن السلاح النووي

أشاد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، الجمعة، بـ"مسار جديد محتمل للسلام" مع كوريا الشمالية، إلا أنه حذر بأن على الولايات المتحدة أن تبقى متيقظة تجاه الدول التي تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.

وتأتي تصريحاته بعد قمة تاريخية في سنغافورة هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي دونالد #ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون وقعا خلالها وثيقة مشتركة، التزم خلالها كيم بـ"العمل من أجل الإزالة التامة للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

وردد ماتيس مقولة ترمب في القمة "الماضي يجب أن لا يحدد المستقبل".

وأضاف في حفل تخريج في الكلية البحرية "ولكن ورغم أنه أصبح يوجد الآن مسار جديد محتمل للسلام مع كوريا الشمالية، فلا نزال متيقظين بشأن السعي للحصول على الأسلحة النووية في أي مكان من العالم".

وفي وقت سابق من الجمعة قال ترمب للصحافيين إنه "حل الجزء الأكبر" من مشكلة كوريا الشمالية النووية.