أميركا تفصل 2000 طفل عن ذويهم من المهاجرين

فُصل نحو ألفي قاصر عن أهاليهم أو الأوصياء عليهم الذين عبروا إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية في الأسابيع الستة الأخيرة بحسب أرقام أعلنها مسؤولون، الجمعة، وهي أعلى حصيلة إجمالية تصدر في 2018 حول فصل العائلات.

وبين 19 نيسان/ابريل و31 ايار/مايو، جرى فصل 1995 طفلا عن 1940 بالغا اعتقلتهم دوريات حرس الحدود استعدادا لمقاضاتهم بسبب عبورهم الحدود بطريقة غير شرعية، بحسب متحدث باسم وزارة الداخلية خلال اتصال مع مراسلين.

ويبدو أن أرقام المعتقلين ارتفعت منذ إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق من العام الجاري "سياسة عدم التهاون" حيال عبور الحدود بطريقة غير شرعية.

وعلى الرغم من تنديد دولي باعتقال الأطفال، أصر مسؤول وزارة الداخلية على أن هؤلاء القصر يلقون معاملة لائقة. وقال: "معايير اعتقال الأطفال لدينا هي من الأعلى في العالم".

وأوضح ترمب أنه يكره فكرة فصل الأولاد عن أهاليهم الذين يحاولون دخول البلاد، إلا أن الإدارة أقرت أن حملة القمع التي تطال العائلات يمكن أن تشكل رادعا.

وقال مسؤول الداخلية: "حاليا علينا الاختيار بين فرض القانون أو تجاهله"، مضيفا أن "قرار هذه الإدارة واضح بأننا لن نتجاهل القانون بعد الآن".

وأوضح المسؤول أن الأهالي الموقوفين هم بانتظار حكم أو محاكمة بسبب عبور الحدود، وأن المحاكمة قد تستغرق أسابيع عدة.