من قمة السبع.. ترمب هدد اليابان بـ 25 مليون مكسيكي

هدد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في كندا، رئيس الوزراء الياباني #شينزو_آبي بأنه سيُرسل 25 مليون مهاجر مكسيكي إلى اليابان، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة.

وكانت قمة مجموعة السبع باءت بالفشل بعد انسحاب ترمب فجأة من البيان الختامي الصادر عنها، وشنه هجوما شديدا على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوروبيين كانوا موجودين في كواليس القمة، أن نظراء ترمب شعروا بالاستياء من عبارات أطلقها وتتعلق بمواضيع التجارة والإرهاب والهجرة.

ووصف ترمب بحسب مسؤول أوروبي الهجرة بأنها مشكلة كبيرة لأوروبا ثم قال لآبي: "شينزو، لا توجد لديك هذه المشكلة، لكن يمكنني أن أرسل لك 25 مليون مكسيكي، وستخرج من منصبك قريبًا جدًا".

وأضاف المصدر أنه عندما تحوّل الموضوع إلى إيران والإرهاب، قال ترمب للرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون: "لا بدّ من أنك تعرف عن هذه (المسألة)، إيمانويل، لأن كل الإرهابيين موجودون في باريس".

لكن مكتب ماكرون أصدر، السبت، بيانا نفى فيه التقرير، وقال إنه "غير صحيح تماما".

كما واجه رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، انتقادات ترمب الذي وصفه مرارا بأنه "قاتل وحشي"، في إشارة إلى فرض الاتحاد الأوروبي غرامات في قضايا لمكافحة الاحتكار وضرائب ضد شركات التكنولوجيا الأميركية.