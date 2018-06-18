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ترمب: الألمان ينقلبون على قادتهم لأخطائهم بشأن الهجرة

المصدر: واشنطن – فرانس برس
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دخل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، على خط الأزمة السياسية الدائرة في #ألمانيا حول ملف الهجرة، معتبراً أن الألمان "ينقلبون" ضد المستشارة أنغيلا #ميركل بسبب هذه المسألة.

وكتب #ترمب في تغريدة: "الشعب الألماني ينقلب على قادته فيما تهز الهجرة التحالف الهش أساسا في برلين. معدل الجريمة في ألمانيا مرتفع جدا. خطأ كبير في كل أنحاء أوروبا السماح بدخول ملايين الأشخاص الذين غيروا لهذا الحد وبعنف ثقافتهم"، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تقوم بالمثل.

وأضاف الرئيس الأميركي: "لا نريد أن يحصل معنا ما يحصل في ملف الهجرة في أوروبا".

ويواجه ترمب انتقادات شديدة في بلاده، بسبب تشدده الكبير في سياسة #الهجرة، ومن فصل الأطفال عن ذويهم في حال لم يكونوا يحملون أوراقا قانونية.

ويبدو المستقبل السياسي للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على المحك في ضوء مطالبة الجناح اليميني في الائتلاف الحكومي الألماني بمزيد من التشدد مع المهاجرين على الحدود.

والاثنين، توعد وزير الداخلية هورست سيهوفر بإغلاق حدود ألمانيا "في تموز/يوليو" أمام المهاجرين في حال عدم توافق القادة الأوروبيين حول هذا الملف خلال قمة مقررة نهاية حزيران/يونيو، الأمر الذي سرعان ما رفضته ميركل.

كلمات دالّة

#ميركل, #الهجرة, #ألمانيا, #ترمب

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