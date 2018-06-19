سوريا وشبه الجزيرة الكورية محورا اتصال لافروف وبومبيو

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، مع نظيره الأميركي، مايك #بومبيو، في اتصال هاتفي، الاثنين، القضايا المتعلقة بسوريا وشبه الجزيرة الكورية، وفق وزارة الخارجية الروسية.

وتحدث الطرفان عن الجدول الزمني للاتصالات السياسية بين موسكو وواشنطن في المستقبل القريب والعلاقات الثنائية.



وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن بومبيو "أكد مجدداً على الالتزام الأميركي باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا، الذي أقره الرئيسان دونالد #ترمب وفلاديمير #بوتين قبل عام".

كما ذكرت الوزارة أن بومبيو "أشار إلى ضرورة التزام #روسيا و #النظام_السوري بتلك الاتفاقات وضمان عدم القيام بأي نشاط أحادي في هذه المنطقة".

كذلك بحث الوزيران العلاقات الأميركية الروسية.

ولم يذكر البيان الأميركي ما إذا كان بومبيو ولافروف تحدثا بشأن شبه الجزيرة الكورية.