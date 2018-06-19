واشنطن وسيول تؤكدان: تعليق المناورات العسكرية المشتركة

أكد الجيشان الأميركي والكوري الجنوبي، الثلاثاء، تعليق المناورات المشتركة المقبلة في أغسطس/آب بعد بضعة أيام على إعلان دونالد ترمب وقف هذه التدريبات خلال قمته التاريخية مع كيم يونغ أون.

وأعلنت كوريا الجنوبية، حيث ينتشر عشرات آلاف الجنود الأميركيين المكلفين بالتصدي للتهديد الكوري الشمالي، أن القرار يشمل مناورات "أولتشي فريدوم غارديان".

وصرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعتزمان مواصلة المحادثات حول إجراءات أخرى"، مضيفة أن "أي قرار آخر لم يتخذ حول المناورات التالية".

ومن المفترض أن يشارك 17,500 جندي أميركي في مناورات "فريدوم غارديان".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، دانا وايت، أعلنت في وقت سابق في بيان: "طبقاً لتعهد الرئيس ترمب وبالتشاور مع حليفنا الكوري الجنوبي، علق الجيش الأميركي كل التحضيرات للتدريبات الحربية الدفاعية (فريدوم غارديان) في أغسطس/آب المقبل".

وكان مسؤول أميركي كبير قال، الخميس، إنه "تم تعليق التدريبات العسكرية الرئيسية في شبه الجزيرة الكورية إلى أجل غير مسمى".

وتطالب كوريا الشمالية منذ زمن طويل بوقف هذه التدريبات، التي تعتبرها تمريناً على اجتياحها وغالباً ما ردت عليها بيونغ يانغ في الماضي بإجراء تدريبات عسكرية من جهتها أيضاً.