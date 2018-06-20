انظر كيف "نغصوا" عشاء وزيرة أميركية بمطعم مكسيكي

"نغص" محتجون، مساء الثلاثاء، عشاء وزيرة أميركية، محولين أمسيتها إلى "إزعاج" مستمر دفعها في النهاية إلى مغادرة المطعم.

وفي التفاصيل، قطع محتجون بصخب، الثلاثاء، عشاء وزيرة الأمن الداخلي كريستن نيلسن في مطعم مكسيكي في واشنطن وهم يرددون هتاف "عار عليك!"، تعبيرا عن احتجاجهم على سياسة الهجرة التي فصل بموجبها أكثر من 2300 طفل عن آبائهم المهاجرين بطريقة سرية.

وفي مقاطع فيديو انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر عدد من الناشطين وهم يدينون بصخب سيدة شقراء جالسة أمام مائدة في مطعم وقد خفضت رأسها في الظل.

وسمع أحد المحتجين يقول "الوزيرة نيلسن كيف يمكنكم الاستمتاع بتناول طعام مكسيكي بينما تقومين بإبعاد وسجن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين جاؤوا ليطلبوا اللجوء إلى الولايات المتحدة؟".

وردد ناشطو منظمة "الاشتراكيون الديمقراطيون في أميركا" (مترو دي سي ديموكراتيك سوشاليستس أوف أميركا) بعد ذلك "عار عار عار عليك!".

DHS Secretary Nielsen just got driven out of a Mexican restaurant here on 14th Street by activists. DSA, I believe. pic.twitter.com/lTKutryXBO — Osita Nwanevu (@OsitaNwanevu) June 20, 2018

وأوضحت المنظمة في بيان، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، أنها لن تترك وزيرة الأمن الداخلي "تتناول طعامها بسلام وفي الوقت نفسه تأمر موظفيها بانتزاع فتيات صغيرات من أمهاتهن وصبية صغار يبكون من آبائهم". وأضافت أن "هذه الأعمال الوحشية يجب أن تتوقف، والذين يتولون القيادة يجب أن يحاسبوا".

في المقابل، دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وزيرة الأمن الداخلي، التي تواجه انتقادات عدة بسبب سياسة الهجرة تلك، مؤكدا في تغريدة مساء الثلاثاء أنها قامت "بعمل رائع" خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته قبل يوم وبدت فيه ممثلة سياسة عدم التسامح الذي تبديه إدارتها في هذا المجال.