استقالة مساعد كبير موظفي البيت الأبيض من منصبه

قدّم جو هايغين استقالته من منصب مساعد كبير موظفي البيت الأبيض، الثلاثاء، بعد أسبوع من القمة التاريخية التي جمعت بين الرئيس دونالد #ترمب والزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، في سنغافورة، والتي أدى دوراً أساسياً في تنظيمها.

ويغادر هايغين (62 عاماً)، الذي عمل في أربع إدارات جمهورية (رونالد ريغان وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن ودونالد ترمب)، البيت الأبيض للعمل في القطاع الخاص.

وقال ترمب في بيان إن "جو هايغين كان قيمة كبيرة لإدارتي. لقد خطط ونفّذ أطول رحلات خارجية قام بها رئيس على الإطلاق، وقد قام بكل ذلك بشكل مثالي. سنفتقده في المكتب وسنفتقده أكثر على الطريق. أنا ممتن لخدمته الرائعة لبلدنا العظيم".