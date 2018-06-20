النواب الأميركي سيصوت على وقف فصل أطفال المهاجرين

قال رئيس مجلس النواب الأميركي، بول راين، الأربعاء، إن المجلس سيصوت الخميس على مشروع قرار يوقف فصل أطفال المهاجرين عن أهاليهم عند دخولهم البلاد بشكل غير شرعي.

وأكد راين "لا نريد أن يؤخذ الأطفال من ذويهم. نستطيع تنفيذ قوانين الهجرة في بلادنا دون أن نفصل العائلات. وتقول الإدارة إنها تريد من الكونغرس التحرك، وها نحن نتحرك"، مضيفاً "غدا سيصوت مجلس النواب على قانون للإبقاء على أفراد العائلات معاً".

ولاقت سياسة إدارة ترمب انتقادات حادة داخل أميركا، وتحديدا من ميلانيا ترمب زوجة الرئيس، ولورا بوش زوجة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، وكذلك من جانب الديمقراطيين وبعض المنتمين للحزب الجمهوري، وشاركت الأمم المتحدة ومنظمة العفو في توجيه الانتقادات إلى تلك السياسة التي ترمي للضغط على الديمقراطيين من أجل الموافقة على تمويل بناء جدار على الحدود بين أميركا والمكسيك.

وقالت متحدثة باسم زوجة ترمب، ميلانيا، إن أميركا يجب أن تكون دولة قانون ولكن دون التخلي عن الرحمة، في إدانة لسياسة فصل أطفال المهاجرين عن أسرهم. وكتبت لورا بوش أن هذه السياسة تعبر عن افتقاد البيت الأبيض لقيم التسامح.